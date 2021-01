Recomandările Europei Libere pentru aparițiile muzicale din 2020 (II)

Aveți salutul lui Lucian Ștefănescu, și invitația de a asculta a doua parte a obișnuitelor recomandări de sfîrșit de an ale Europei Libere privind aparițiile discografice din 2020, în domeniile rock, jazz, electronica și world.



Bateristul american Makaya McCraven și saxofonista britanică Nubya Garcia sînt două din marile nume ale jazz-ului contemporan, și una din colaborările lor, piesa „Suite Haus”, apare pe albumul „Universal Beings”, lansat de Makaya McCraven în 2018. Se spune despre McCraven că a re-definit muzica de jazz, între altele și prin aceea că a readus-o în sala de dans. Se mai spune despre el și că e un împătimit al re-mixurilor, al re-lecturilor și re-interpretărilor, al re-imaginărilor, iar în noiembrie a remixat una din piesele Nubyei Garcia, intitulată „Source”, de pe albumul cu același nume din luna august.

**************

„Caut tot timpul căi de a a fi surprins, (...) și din cauza asta când fac muzică încerc să mă feresc de lucrurile pe care le știu”, spune, vorbind despre noul său album „Suite for Max Brown”, multi-instrumentistul american Jeff Parker, fostul ghitarist al unei trupe cu foarte mare succes la critică, despre care am mai vorbit la Dicționarul de sunete rare - Tortoise. Piesa se numește „Go Away” - ascultați cum curge ritmul acela afro-beat pe sub solo-ul de ghitară al lui Parker....



În 2020, Makaya McCraven a mai re-mixat ceva, ultimul album al regretatului poet și activist american Gil Scott-Heron „I Am New Here”, lansat în 2010. Varianta lui McCraven se cheamă „We're New Again: A Reimagining by Makaya McCraven”.

**************

La sfîrșitul mileniului trecut, în ultima decadă a secolului 20, mai exact în octombrie 1998, duo-ul vienez Kruder & Dorfmeister a lansat ceea ce avea să devină pentru mulți împătimiți de muzică o piatră de hotar în domeniul chillout/downtempo: dublul album „K&D Sessions”, o compilație de remixuri lucrate de Peter Kruder și Richard Dorfmeister exclusiv cu discuri vinil, adică fără să utilizeze nimic din ceea ce tehnologia contemporană pune la dispoziția celor care doresc să manipuleze sunetul.

A avut un succces de critică nemaipomenitt, și a fost - a rămas și azi - una din piesele cele mai valoroase ale multor colecții de muzică. 22 de ani mai tîrziu, cei doi au lansat un mult așeptat album, „1995”, tot o compilație, de data asta cu piese neincluse pe albumul din 1998, și care se dovedește la fel de bun. Noi ascultăm acum piesa KIng Size

**************

Albumul de debut al bateristului britanic Moses Boyd, „Dark Matter”, al bateristului britanic Moses Boyd, lansat în februarie 2020, e în multe privințe unul uluitor. În primul rînd din cauza „densității” de genuri muzicale care n-au nimic de-a face cu jazz-ul pe care Boyd le asamblează cu o asemenea măiestrie într-o structură jazzistică, încît ai crede că au aparținut jazz-ului dintotdeauna.

Sau, așa cum spune un cronicar muzical de la revista „Uncut” din Londra: „acesta e jazz creat într-un distinct accent londonez; sunetele pe care le auzi în mașini sau în taxiuri, ritmurile fracturate pe care le auzi curgînd din telefoanele adolescenților - refractate prin prisma jazz-ului. Ritmuri fracturate, adică reggae, dub, dancehall, drum and bass, techno, house, și mai știu eu ce altceva. Cît despre jazz, ascultați fantasticul solo de pian al lui Joe Armon-Jones din piesa „2 Far Gone”

**************

Post-rock, jazz și influențe psihedelice, așa descrie Bandcamp muzica de pe „Pyramid” lansat de norvegienii de la Jaga Jazzist, după o pauză de cinci ani de la albumul „Starfire”, din 2015. Piesa se numește „Apex”

**************

Piesa „Hold Your Breath”, de pe albumul „Kaybola”, al trupei Islandman de la Istanbul a încheiat a doua parte a obișnuitelor recomandări de sfîrșit de an ale Europei Libere privind aparițiile discografice din 2020, în domeniile rock, jazz, electronica și world.

Lucian Ștefănescu vă mulțumește pentru atenție, și vă urează la mulți ani!

Aici e Radio Europa Liberă!