Agenția de impresariat londoneză Blipagency spune despre artista britanică de jazz Emma-Jean Thackray că poartă mai multe pălării muzicale.

O aserțiune corectă într-un dublu sens - acela concret, pentru că Thackray este multi-instrumentistă, e apoi șefa unui grup (Walrus), pune muzică ca disc-jockey la Total Refreshment Center din Londra (despre care am mai vorbit de la acest microfon când am prezentat albumul „Where We Came From” al lui Makaya McRaven), colaborează cu London Symphony Orchestra, și are propriul ei show la vestita stație de radio Worldwide FM, inventată de Gilles Peterson.

Al doilea sens al aserțiunii că Emma-Jean Thackray poartă mai multe pălării muzicale este unul cumva figurat-concret, pentru că albumul său solo „Ley Lines” e înregistrat de Thackray în apartamentul ei de la Londra cântând la toate instrumentele care se aud acolo.

Albumul a fost scris, cântat, produs și mixat în întregime de Emma Jean Thackray, care a explicat că atunci când a înregisrat fiecare instrument în parte a încercat să fie o persoană diferită, și-a schimbat chiar îmbrăcămintea, pentru a încarna și a da expresie diverselor personaje din componența unei trupe.

O „trupă” despre care Thackray a omis să spună că are aproape 30 de membri, dacă ne luăm după diversitatea instrumentelor folosite, și a sunetelor auzite acolo, adaugă cei de la The Vinyl Factory, casa de discuri londoneză care a lansat „Ley Lines” în mai 2018.