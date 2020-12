Vasile Bumacov: Am respectat mereu femeile - și nu am greșit! Sunt mândru pentru femei acum!(VIDEO)

Agricultorii protestatari susțin că nu dețin resurse pentru a achita impozite la buget, pentru plata salariilor angajaților, achitarea datoriilor, procurarea de piese, motorină, semințe și alte cheltuieli. Fostul ministru al agriculturii, Vasile Bumacov vorbește despre situația agriculturii moldovene și protestele fermierilor.

Europa Liberă: Cunoașteți foarte bine preocupările, necazurile agricultorilor din R. Moldova, cum vedeți aceste proteste în PMAN? Pentru că autoritățile spun că nu era nevoie să fie aduse cele aproape 200 de tractoare în piață, ca să obții măcar ceva din acele revendicări pe care le-au pus pe hârtie agricultorii.

Vasile Bumacov: „Subiectul este complicat, dar eu cred că ar trebui să intrăm și în pielea agricultorilor puțin. Ia, uitați-vă, la noi în țară câtă lume produce ceva, face ceva? ei muncesc, ei hrănesc țara, ei ne asigură 50 % din exporturi. Și, printre altele, cele mai competitive sunt produsele sau rezultatul muncii acestor oameni. Da, eu înțeleg că bugetul statului, cu adevărat, nu poate suporta...”

Europa Liberă: Și gaura în buget este adâncă, și sunt priorități și pentru domeniul sănătății, și pentru educație...

Vasile Bumacov: „Totul este adevărat, dar haideți să ne gândim la altceva: dar ce au făcut cei de prin Ministerul Agriculturii, care primesc salarii sau alții, care merg la Bruxelles, pentru agricultori, ca să poată primi și agricultorii moldoveni fonduri europene, așa cum primesc georgienii. Doar noi am fost primii care am lansat Programul IMPACT pentru Parteneriatul Estic, acolo sunt bani colosali pentru agricultură, cine-i primește la Bruxelles, de cîte ori ministrul agriculturii a mers la Bruxelles, cine l-a primit pe el acolo? Eu l-am văzut ieri într-un interviu cu agricultorii și el spunea că nu vrea să vorbească cu gloata. Pentru dumnealui oamenii aceștia sunt gloată. Sigur că ei sunt revoltați, cu așa o atitudine față de oamenii care muncesc, care produc. Ei sunt revoltați și trebuie să-i înțelegem. Fiindcă, da, anul a fost greu. Uitați-vă, Ministerul Agriculturii a blocat unul dintre cele mai bune credite, pe care l-a oferit Japonia în vară, care așa și nu mai este accesibil. Adică, în loc ca ei să lupte pentru ajutor pentru agricultură, ei se luptă cu agricultorii. Eu consider acest lucru cumva tragic.

În R. Moldova, fiind țară agrară, ne-am mândrit cu ceea ce produc agricultorii, și nu numai că ne-am mândrit, dar uitați-vă că avem cu toții acces la produse de înaltă calitate. Sunt țări unde sunt acum discuții foarte serioase în privința asigurării cu alimente. Slavă Domnului, R. Moldova nu are nicio problemă. Să nu uitați că schemele îi vizează pe mulți și eu m-am luptat, cât am fost ministru, cu aceste scheme, de aceea astăzi și am probleme, fiindcă un președinte al comisiei parlamentare a fost unul din cei pe care l-am eliberat împreună cu dl Cosarciuc, care reprezenta mafia cărnii, ca și fratele cunoscutului nostru, în ghilimele, patriot...”

Europa Liberă: Vă referiți la dl Dodon?

Vasile Bumacov: „Da, fratele lui atunci tot a fost concediat fiindcă se ocupau cu ce se ocupă mulți acuma. Și agricultorii sunt jecmăniți la export, sunt jecmăniți când își procură resurse materiale, inputuri, cum mai spunem noi – lor nu le este simplu! Și știți că eu am mai trimis din Japonia 106 tractoare. Un an jumate n-am putut să le trimit în R. Moldova fiindcă se opunea Ministerul Agriculturii! Și probabil le-a crăpat răbdarea!

Europa Liberă: Aceste cerințe ale fermierilor, ale agricultorilor nu sunt prea exagerate? Sau ei au venit cu multe revendicări, ca să obțină măcar puținul?

Vasile Bumacov: „Când ai oficiali cu care nimeni nu vrea să dea mâna nici în Europa, nici în SUA, nu sunt promiți nicăieri, fiecare se simte cumva jenat, cumva afectat de chestia asta. Nu cred că aceste cerințe sunt exagerate. Ei tot vor să aibă o conducere, un ministru care îi reprezintă, nu care îi numește gloată. Ce a făcut dl ministru pentru agricultură? A blocat, prin raider, proiectul 2KR, a blocat creditele, nu a obținut nimic de la europeni. Se vehiculează cu ajutorul din Federația Rusă, care este, de fapt, o păcăleală. ”

Europa Liberă: Vedeți că au promis și ajutor material din Federația Rusă, în expresie de motorină, de, așa se consideră, ajutor pentru agricultură.

Vasile Bumacov: „Dacă noi am calcula câte tone de prune , de mere și vinuri au călcat cu buldozerele în Federația Rusă, atunci eu cred că acest ajutor este mai infim.”

Europa Liberă: Pe de altă parte, se spune că și agricultorii sunt divizați, pentru că nu protestează chiar toți. I-am întrebat pe cei care au venit cu tractoarele în PMAN și au spus că este adevărat că ar fi două tabere, dar nu protestează cei care au terenuri în suprafețe destul de mari. Cei care s-au pus bine pe lângă conducere și au posibilitate să-și exporte marfa și pentru pentru ei aceste revendicări pe care le înaintează cei care protestează nu ar fi neapărat prioritare.

Vasile Bumacov: „Ei nu au cum să nu fie divizați, dacă o să ridicați materialele de la Agenția de plăți sau de la proiecte, o să vedeți care agricultori au beneficiat de zeci de granturi, de ajutoare, și sunt cei care nu au beneficiat de nimic, nici de compensații. Eu n-am văzut cineva să meargă să negocieze la FAO, la alte structuri internaționale, ca să poată asigura fermierii cu compensații. A fost și în 2012 o secetă dură, dacă vă amintiți, ca și în acest an, dar atunci noi am obținut ajutoare și fermierii. Ei bine, unii s-au găsit mai șmecheri și au furat grâul umanitar, dacă vă amintiți, la Cantemir...”

Europa Liberă: Ne amintim.

Vasile Bumacov: „Printre altele, dacă cel care a furat atunci grâul o să vedeți câte proiecte, fiind membru al Comisiei agrare, a supt din IFAD, câte subvenții a primit. Și astăzi avem de aceștia, mulțișori. Sigur că ei nu vor protesta, ei au avantaje mari!”

Europa Liberă: Dle Bumacov, dar dacă Dvs. ați reprezenta guvernul, astăzi, cum le-ați veni în susținere acestor ani, ținând cont că e un an pandemic, că bugetul este la limită, resurse financiare nu sunt?

Vasile Bumacov: „Un om nu rezolvă nimic...”

Europa Liberă: O echipă.

Voi ați votat pe cei care au furat miliardul!

Vasile Bumacov: „... poate să fie el și prim-ministru! Problema este în general, iată, după alegerile prezidențiale, RM a început să-și reabiliteze imaginea în lume, fiindcă noi am avut o imagine la pământ. Eu, chiar și în calitatea mea de ambasador, nu puteam să răspund. Din alte țări: ce se întâmplă cu voi? Voi îi votați pe cei care vă fură! Voi ați votat pe cei care au furat miliardul! Voi continuați cu această chestie! Și în așa condiții ce poți să faci? Când o majoritate este coruptă...”

Europa Liberă: Majoritate parlamentară?

Vasile Bumacov: „Nu parlamentară, dar chiar dacă ne uităm și la populație! Să nu dăm vina numai pe politicieni! Ei sunt aleși de cineva! Și cei care au votat, au votat conștient, știind că ei fură! Știți expresia noastră, am scris despre acest lucru și în carte, că nu prea vor moldovenii să voteze pentru oameni cinstiți, că-i socot proști, așa, nu la locul lor, fiindcă am moștenit asta din sistemul sovietic! Amintiți-vă, erau oameni care se știu a învârti, cum spuneau atunci, cu traducere din limba rusă... ”

Europa Liberă: Descurcăreți.

Vasile Bumacov: „Descurcăreții, așa am spune în limba noastră. Și-i votează pe hoți cu gândul: Ei, și ei fură, și nouă ne-or da. Cum astăzi o să voteze un fost brigadir în colhoz? Sau un fost șofer, care, după ce ducea cinci mașini la colhoz, una o ducea acasă? Sau brigadirul care nu făcea nimic decât că împărțea tot ce avea colhozul, tot ce munceau oamenii într-un sat, el era cel care împărțea, pe când și președintele colhozului stătea la coadă?”

Europa Liberă: Dar vă întrebam, dacă ați face parte din conducerea R. Moldova, ce le-ați spune acestor protestatari?

Vasile Bumacov: „Noi am începe negocierile, imediat, cu Bruxellesul, să lucrăm foarte serios cu partenerii de dezvoltare, pentru a susține acest sector. Că bani sunt, dorință de a ne ajuta este, noi nu dorim să obținem acest ajutor. Da, evident, trebuie de făcut ordine în acordarea subvențiilor, acolo e o mare problemă, fiindcă atâta timp cât Agenția de plăți este sub control politic, atâta timp cât Agenția pentru siguranța alimentelor este sub control politic, aceste structuri niciodată nu vor funcționa corect, nu vor funcționa în interesul agricultorului. Va fi numai o parte din agricultori care o să-i critice acuma pe cei care au ieșit în piață. Nu cred că în piață sunt cei care au beneficiat de multe subvenții sau de multe proiecte, așa că trebuie de făcut ordine, în primul rând. Corupția omoară totul, dvs cunoașteți acest lucru. și oamenii nu atrag atenția la noi. Când vorbești de corupție, a, da asta nu-i o problemă, la noi tot este așa, așa a fost, așa va fi... Cei care protestează, spun că s-ar putea pomeni în pragul lucrărilor de primăvară să nu aibă cu ce să prelucreze pământul.”

Europa Liberă: Cât de mult poate fi afectată agricultura, per ansamblu, să admitem, dacă este pusă pe butuci activitatea acestor fermieri?

Vasile Bumacov: „Deja e afectată agricultura, fiindcă mulți fermieri își vor reveni foarte greu după această lovitură, din acest an, și mulți, spre marele regret, vor pleca peste hotare, fiindcă acolo se poate de muncit civilizat. Și asta este cea mai mare tragedie. Cea mai mare tragedie, astăzi, în R.Moldova, este lipsa oamenilor competenți, lipsa oamenilor care muncesc cinstit, oamenilor cu experiență. Dacă pleacă peste hotare acești oameni, unii, își vor aranja viața și cine știe dacă se vor mai întoarce. Și mai este o mare tragedie, mulți care au muncit peste hotare, au acumulat bani și au venit acasă să investească. Și vor să facă așa cum au făcut în țările civilizate. Eu de multe ori privesc filme, istorii de succes, unde mulți spun: iată, noi am revenit, noi am investit, uitați-vă ce am obținut! Ei nu știu ce-i așteaptă! Numai va deveni business-ul lor profitabil, să vedeți cum o să fie preluat! Au mai fost la noi cazuri! Doar știți, dacă se menține această situație, vor pleca toți oamenii talentați, că nu fiecare poate face agricultură, nu fiecare poate face business. Aceștia sunt oameni dedicați! Agricultorul nu e acela care vine dimineața la minister, cu cănuța cu cafea, și umblă pe coridoare până la masă și apoi se gândește unde să ia masa! De aceea și sunt revoltați. Ei se scoală la cinci dimineața, ei muncesc din noapte până în noapte, ca să hrănească țara, iar ăștia îi numesc gloată! ”

Europa Liberă: Dvs., peste hotare, le vorbiți străinilor despre Moldova ca despre un stat agrar?

Vasile Bumacov: „Păi, noi cu ce ne mândrim? Bine, noi avem o istorie interesantă, avem oameni interesanți, dar oamenii vor să simtă ceva. bine, noi mai avem produse industriale, IT, în moldova, e adevărat, eu n-o să vorbesc despre acest lucru acuma. R. Moldova, de exemplu în Japonia, a devenit cunoscută datorită vinurilor noastre. Și nu numai în Japonia! Mergeți în orice țară, întrebați ce știu despre Moldova, toți o să vă spună...”

Europa Liberă: Că știu despre furtul miliardului!

Vasile Bumacov: „Asta pe urmă a venit, inițial ne cunoșteau prin faptul că noi avem vinuri deosebite, podgorii deosebite, unde chiar fără mari eforturi, vinurile sunt bune! Să vedeți în alte țări cât muncesc ca să crească struguri și vinul nu iese! Chiar și cu cele mai moderne tehnologii din lume, vin nu există! Prin aceasta ne-au cunoscut majoritatea străinilor. După furtul miliardului, care ne-a omorât imaginea, deja s-au schimbat multe.”

Europa Liberă: Eu vă întrebam dacă vorbiți despre Moldova ca despre un stat agrar, pentru că, iarăși, când vorbesc cei de la guvernare, spun că există strategii în domeniul agriculturii și că acest domeniu va aduce multă plusvaloare, inclusiv în PIB?

Vasile Bumacov: „Păi, la noi, știți că întotdeauna există o mare discrepanță între strategie și acțiune sau se vorbește mult despre strategie. Este important să fie implementate cele mai importante clauze din aceste strategii, dar vedeți că la noi se schimbă peste noapte. Dați să vă spun un lucru. Cum noi putem să fim stimați, atunci când toate țările se luptă pentru piață? Lupta pentru piață a dus la războaie.”

Europa Liberă: Piața de desfacere a produselor?

Vasile Bumacov: „Evident! Nu contează cum produci, ce produci - dacă poți vinde contează! Accesul la piață este o chestie primordială! Ce facem noi? Piețele care sunt astăzi prioritare și care sunt cele mai importante le ignorăm și tot vorbim de piața unde ne distrug prunele, vinul, merele, cu buldozerele. Eu nu sunt împotriva acele piețe – și am mers de zeci de ori la Moscova și am negociat, unde mi se spunea: da cum vreți să vă înțelegem noi? Tu vii și rogi ca să vă păstrăm exportul, dar de la voi vin politicieni care ne roagă să închidem? Embargoul R. Moldova a fost pus la rugămintea politicienilor din R. Moldova! Și este lucru cunoscut! Oamenii mi-au spus în față: iată omul care a venit, iată ce ne-a rugat - ca după alegeri să deschidem! De pus embargoul, l-au pus, dar de deschis – așa și nu l-au deschis! ”

Europa Liberă: Și de ce nu l-au deschis, dacă a fost dominat de aspectul politic?

Vasile Bumacov: „Fiindcă odată piața pierdută, lovitura a fost dură pentru noi, odată ce a intrat altcineva, locul nostru s-a pierdut! Nu ne-au mai ajutat toate vorbele goale că, iată, noi vom deschide piața din Est! N-o s-o deschideți! Puteți s-o deschideți – loc nu-i, locul e pierdut! Iată, europenii, vă dați seama, ne-au deschis generos piața, ne-au scos taxele la vinuri, ne-au permis fără cotă exportul la vinuri în UE, vă dați seama, Franța, Italia, Spania, producători mari de vinuri – și au acceptat! Este un gest fără precedent! Cotele pe care ni le-au oferit, dacă inițial, eu am blocat procesul de negocieri, fiindcă ne-au oferit cote în bătaie de joc, dar până la urmă am ajuns la zeci de mii de tone! Și astăzi cerem și mai mult. În loc să mergem să negociem și să avem cote mult mai mari, noi scuipăm în aceste condiții.”

Europa Liberă: UE a oferit cote mari și pentru ca alte produse din R. Moldova să penetreze piața comunitară, uneori se zice că statul R. Moldova nu reușește să acopere ceea ce i se oferă.

Vasile Bumacov: „Inițial noi n-am reușit. Ca să știți, 200 de tone ni s-au oferit inițial, la mere.”

Europa Liberă: Apropo, problema exportului de mere e cea mai discutată problemă astăzi.

Vasile Bumacov: „Păi competiția este foarte mare în Europa.”

Europa Liberă: Și merele moldovenești nu sunt competitive pe piața UE?

Vasile Bumacov: „Nu că nu sunt competitive, piața nu se formează peste noapte, dna Valentina. Piața cu anii trebuie s-o câștigi. Noi nu trebuie să așteptăm. Când ni s-au oferit, inițial, prunele, strugurii, nici a zecea parte nu acopeream din cote! Astăzi noi cerem cote sporite, fiindcă merge pruna în Germania, atâta cât avem, merg strugurii în Polonia, merg vinuri în toată lumea, se vinde, dar piața nu se face într-un an, doi, trei.”

Europa Liberă: Piața rusă a devenit una tradițională pentru că ani la rând se exporta pe piața rusă. Iarăși, dacă ne referim la exportul de mere, la exportul altor fructe, legume, necazurile cresc.e politizat acest subiect? Se alege pe sprânceană agentul economic care trebuie să exporte? Dacă ești de o culoare politică, ai undă verde, dacă nu – ai numai probleme?

Vasile Bumacov: „Moldovenii i-au votat pe cei care au mers la Moscova și au rugat să fie închisă piața pentru mere. Ce să mai vorbim, acesta e marele paradox al țării noastre! Eu, când eram ministru și când s-a făcut acest lucru – toți ne învinuiau pe noi că am închis exporturile, nu pe cei care au rugat să închidă exporturile! Piața Federație Ruse a fost o piață extraordinară pentru noi, fiindcă tot ce era de origine moldovenească era acceptat fără discuție! Chiar foarte mulți, din multe țări, mergeau acolo și spuneau că producția este din R. Moldova și se vindea. Dar noi am pierdut piața aceasta pentru totdeauna, nu vom mai reveni niciodată cum am fost acolo! Pentru că vă spun, piața a fost deja ocupată de alți exportatori!”

Europa Liberă: Ok. Și atunci când spune Igor Dodon că am mers și am discutat cu Vladimir Putin și, iată, de azi înainte, o să aveți posibilitate să exportați o anumită cantitate de producție pe piața Federației Ruse

Vasile Bumacov: „Și unde e rezultatul? Discuții am avut, toată lumea a discutat, noi putem vorbi frumos, dar rezultatul unde-i?! Asta e problema. Recent, cu două zile în urmă, când se lăudau cu chestia asta, buldozerele călcau prunele din R. Moldova!”

Europa Liberă: Dar cum vă explicați aceste gesturi pe care le fac partenerii ruși când e vorba despre marfa moldovenească?

Să nu credeți că prunele noastre nu sunt calitative

Vasile Bumacov: „Partenerii ruși sunt la diferite nivele și la diferite structuri, deci, nu înseamnă neapărat că cei de sus ne arată unde ni-i locul – mai sunt și cei de jos. N-au plătit la moment acolo unde trebuie. Să nu credeți că prunele noastre nu sunt calitative. Ele sunt absolut calitative și merg în Germania fără nicio problemă. Acolo sunt alte chestii, uneori ne mai arată să ne știm locul, ne mai pedepsește ca să mai creeze probleme aici, în R. moldova, să spună că, iată, dacă voi ați îndrăznit să votați nu cum trebuie, noi o să vă arătăm cunm se poate de călcat cu buldozerul merele și prunele!”

Europa Liberă: și aceste reguli or să aibă încă multă viață?

Vasile Bumacov: „Această piață a fost riscantă întotdeauna și va fi încă mulți ani înainte. De aceea orientarea pe piețe corecte, pe piețe cu bani, fiindcă unica este piața rusă, unde se trimitea marfa și pe urmă se achita. În Japonia, în orice altă țară europeană, se plătește și pe urmă se livrează marfa, se semnează contractul. De aceea noi, în 2006, când s-a pus embargoul la vinuri, R. Moldova, peste noapte, a pierdut 260 de milioane de dolari. Într-o noapte! Și să nu credeți că chiar toate sticlele acelea cu vin au fost călcate cu buldozerele! Sigur că au fost furate, au fost repartizate în alte locuri. Așa că acesta e riscul, cu această piață. Eu am mers de câteva acolo, în piață, să văd adevărul. Mecanismul este foarte simplu, cum noi suntem afectați acolo. Știți cine răspunde de piața din Moscova, de exemplu, sunt clanuri care țin aceste piețe. Sunt foarte generoși. Când a venit camionul din R. Moldova, l-au parcat frumos, l-au arătat acolo, au semnat un contract bun în parcare, dar le spun la toți: de la ei nu cumpărați, lăsați-i pe moldoveni să mai stea așa. S-a terminat termenul de închiriere a lotului, acuma ei vin și spun: închirierea acestui lot de parcare este dublă, vreți mai stați, nu vreți – vindeți marfa cu așa preț. Și dau moldovenii marfa așa, că vin acasă chiar în pierdere.”

Europa Liberă: Și chiar pârghiile astea de șantaj așa mare efect au?

Vasile Bumacov: „Funcționează perfect acolo! Cum funcționează în vămi, cum funcționează pe trasee, cum funcționează în piață, asta este o sistemă pe care nu o poate nimeni depăși.”

Europa Liberă: Dar deseori și producătorii moldoveni spun că pe piață au acces cei care produc mult, cei care au terenuri consolidate, cei care au cantități mari. Cei care sunt producători mai mici, au necazuri mai mari.

Vasile Bumacov: „Este adevărat, succesul în piață, la export, depinde nu numai de calitate, dar, evident, și de calitate. Niciun supermarket nu va semna contracte cu un producător care nu poate asigura, de exemplu, în fiecare dimineață, automobilul la ușă. De aceea, uitați-vă cât de dur s-a opus guvernarea, din toate timpurile, printre altele, n-o să-i laud nici pe unii, nici pe alții, ca noi să facem un centru agroalimentar unde să poată fi colectată marfa, ca să avem cantități. Am oferit și 33 de hectare de teren de la Universitatea Agrară, care este pârloagă de zeci de ani și e o bonitate mai jos de 40 la sută, deci nu este bun de nimic. Lobby a aceste piețe primitive, care nu permit, nici supermarketurile nu pot cumpăra. De exemplu la Piața Centrală, cine o să vină să meargă cu sacoșele în mână de la Piață? El vine cu automobilul. Cum să ajungi la piața din Chișinău cu automobilul ca tu să poți livra marfa? Este imposibil. De aceea, Moldova este printre primele țări din regiune, și am fost și înaintea Ucrainei, și înaintea României, când am lansat această idee. Când dl Cosarciuc era ministrul agriculturii, când eu eram adjunct, noi am pornit atunci un proiect serios. A fost blocat. Au venit japonezii și ne-au rugat să ne ofere bani, Banca Europeană de Investiții ne-a oferit adăugător...”

Europa Liberă: La care proiect vă referiți?

Cei mai mari colectează, când este pregătită mașina, a exportat, vama i-a făcut pe loc

Vasile Bumacov: „Un centru agroalimentar, unde trebuie să aibă acces fiecare producător agricol, și unde trebuie să fie exportatorii care să colecteze de la cei mai mici și să facă cantități, așa cum e în Italia, așa cum e în toate țările: cei mai mari colectează, când este pregătită mașina, a exportat, vama i-a făcut pe loc. Acest concept a fost primul. România, după asta a reușit aceste lucruri, Ucraina a făcut zeci de așa piețe, cum s-ar zice piețe angro. R. Moldova n-a putut depăși lobby care a fost și supermarketurile din Moldova sigur că vor cumpăra din Turcia, fiindcă n-or să vină la piața centrală ca să cumpere de la agricultorii care, de fapt, nici nu au acces la ea.”

Europa Liberă: Ați văzut, acum se insistă pe ideea ca pe oricare tejghea să fie 50/50, marfă de import și marfă autohtonă.

Vasile Bumacov: „Astea sunt mai mult discuții. Eu, după cum știu mai multe țări au lansat. Ideea este bună, dar vor face în așa mod ca să nu fie posibil și vor declara că nu, marfa moldovenească nu poate să fie, pentru că agricultorii nu pot, o să găsească o sută de pricini ca să nu permită să se întâmple acest lucru.”

Europa Liberă: unii spuneau că ar putea să fie mai scumpă decât cea de import și, oricum, ar putea să se altereze.

Vasile Bumacov: „Ce înseamnă mai scumpă? Dacă producătorii din R. Moldova vor produce producție mai scumpă decât cea de import, aici sunt două cazuri: ori chiar așa agricultorii noștri sunt necompetitivi? Nu este adevărat. Doi: trebuie de văzut ce-i cu marfa ceea de import. Dvs. credeți că la vamă totul e bine? Eu mi-amintesc, la Bruxelles, când noi negociam cotele, și cei de acolo mi-au spus: da ce se întâmplă la voi? Negociatorii voștri mai mult au grijă de import, decât de export. Fiindcă de la import mai ușor colectezi mita. De la export e greu, țăranii se mai opun. Cu toate că făceau scheme și sunt și astăzi scheme la export. Certificatul nu-l obții atât de simplu, sunt probleme. ”

Europa Liberă: E cu putință totuși să dispară aceste scheme, despre care se vorbește atât de mult? Și nu doar că se vorbește, dar lumea și cunoaște unde sunt.

Vasile Bumacov: „Sigur că este posibil, dar trebuie voință politică. Ați văzut, recent, un fost șef la vamă povestea cum cu câțiva ani în urmă s-a reușit să se blocheze contrabanda cu țigări. Deci se poate de făcut. Dvs. știți că schemele astea sunt o chestie sfântă? Cel care îndrăznește să-și bage nasul într-o schemă, va fi hărțuit. Eu numai am îndrăznit să spun că ei iau 20% de la subvenții, de la țărani, am spus public, mi-au amenințat familia, copiii, au spus că vor distruge 2KR și iată că au reușit. Chestiile astea se întâmplă și e foarte periculos, dacă nu este o protecție a statului.”

Europa Liberă: Dar schemele astea se moștenesc?

Vasile Bumacov: „Da, se transmit. Eu am descris chestia asta. Când am venit ministru, eu am rămas stupefiat, cum eu mă luptam să închid schemele, cum am închis mafia cărnii, cu altele, dar am primit indicații: nu, nu nu, stați că noi le preluăm așa cum erau. Chiar îmi amintesc, la cognac – tot același om a rămas să colecteze mita, care colecta pe timpul comuniștilor, în general, care era a lui. Și șefii mi-au spus: nu te atinge, asta e treaba lor. Schemele se moștenesc de la unii la alții. Sigur, eu acuma știu că sunt persoane, pe care partidele de opoziție știu că nu sunt corupte, la sigur.”

Europa Liberă: Și credeți că va fi acea voință politică de fier, care ar putea să curme toate fărădelegile, să dispară schemele, interesele?

Vasile Bumacov: „Eu cred că da, dar nu fără suportul partenerilor de dezvoltare. Noi singuri nu vom reuși nimic. Noi avem nevoie de suport masig din partea europenilor, din partea vecinilor, din partea altor parteneri de dezvoltare și atunci se poate. Noi de unii singuri nu facem nimic. Fiindcă acești oameni care patronează schemele sunt foarte bogați. Ei reușesc chiar și pe unii străini să-i convingă că totul e bine, sunt șmecheri și influenți.”

Europa Liberă: Și, până la urmă, banul decide totul?

Vasile Bumacov: „Cum ați văzut pe data de 15 noiembrie, nu prea! Nu prea, se mai schimbă câte ceva. Da, banul decide foarte mult, dar nu toți sunt corupți în țara aceasta. Pe mine ce m-a uimit foarte mult? Când am fost ministru, m-a uimit lăcomia unor colegi, parlamentari. Eu n-am crezut că la noi în țară sunt oameni atât de lacomi. Oameni bogați, să nu credeți că de cei simpli!”

Europa Liberă: Și dacă-s bogați, de ce această hapsânie?

Vasile Bumacov: „Păi, este un fenomen, pe care eu, spre marea mea rușine, nu l-am putut estima. Fiindcă studenții la facultate mă întrebau: dle Bumacov, da cum credeți, dacă ăștia bogați or să vină șefi în stat, ei o să muncească? Și eu le spuneam: da, sigur, ei sunt oameni bogați, nu vor avea nevoie să fure, vor distruge schemele, vor fi cinstiți. Și am făcut o mare greșeală. Și mi-am cerut scuze de la studenți, fiindcă am spus acest lucru neadevărat. Fiindcă cei mai bogați care au venit erau cei mai lacomi! ”

Europa Liberă: Apropo, Dvs. ați scris și o carte, De la blat la furt de miliarde, așa o numiți Dvs., O istorie de supraviețuire în perioada colapsului imperiului răului și ascensiunii societății oligarhice. Ce v-a făcut să scrieți această carte? Și e o carte foarte voluminoasă.

Vasile Bumacov: „Păi, au fost mai multe lucruri care m-au uimit. În primul rând, lăcomia unor moldoveni, oameni bogați, care aveau de toate, și distrugeau totul în țară numai pentru a fura. Nu eram încă gata să scriu, dar după ce s-a furat miliardul... Știți, când mergeam la Bruxelles, ne primeau ca pe eroi, aveam un respect față de europeni că, uite, voi vreți să faceți o țară bună, vreți să trăiți bine. Fiindcă tragedia în R. Moldova și în relațiile cu Federația Rusă este în faptul că, eu nu știu de ce, mulți vorbitori de limbă rusă sau din Federația Rusă consideră că dacă cetățenii R. Moldova vor să trăiască mai bine este un act împotriva Rusiei. Eu nu înțeleg acest lucru. De ce dorința noastră de a trăi civilizat, așa cum trăiesc copiii oficialilor ruși în Europa, se consideră ceva împotriva Federației Ruse. În R. Moldova nimic împotriva rușilor, împotriva Federației Ruse, avem prieteni o mulțime. Și, iată, când s-a furat miliardul, noi am pus nasul în jos, nu mai avem treabă la bruxelles, nu mai vorbeau nimic cu noi, nu dau mâna cu noi. Știți că nu dau mîna cu nimeni? Au venit oaspeți la Tokio și nu voiau să dea mâna cu el, nu-l primea nimeni. Și mă întrebau ambasadorii altor țări, chiar din Asia Mijlocie, unde sunt dictaturi, dar măcar sunt patrioți ai țării lor: păi, ce-i cu voi, ce-i cu țara ceea?”

Europa Liberă: Și răspunsul Dvs.?

Vasile Bumacov: „Păi, trebuie să treci prin calvarul sovietic, să fii de atâtea ori ocupat ba de unii, ba de alții, am în vedere din Est. Fiindcă au ucis tot ce a fost normal, tot ce a fost omenesc, tot ce a fost cultură, și vedeți cine au fost în timpul sovietic promovați, ca să înțelegeți cine au fost elitele: hoții, bandiții. Și a trebuit explicat acest lucru, fiindcă noi, fără asistență internațională, nu ieșim din mocirlă. Și trebuie de spus oamenilor, de aceea am și scris cartea în limba engleză, să nu ne trateze ca pe niște idioți, dar să înțeleagă că noi suntem oameni ca toți oamenii. Și dacă ei erau în așa situație, poate că erau și mai răi ca noi.”

Europa Liberă: Dar dumneavoastră îi întrebați chiar pe cetățenii acestui stat, cetățenii R. Moldova, care, pe de o parte, consideră ocupația țării eliberare și cu fast sărbătoare organizează, iar pe de altă parte vor democrație, vor valori și principii europene?

Vasile Bumacov: „Nu mai vor ei nimic, pentru că elitele au fost eradicate, gospodarii buni au fost ori împușcați, ori trimiși în Siberia.”

Europa Liberă: Și decapitarea de elite...

Vasile Bumacov: „Păi, sigur, noi am rămas fără de elite, elitele au devenit hoții, trădătorii. Și nu uitați că foarte mulți dintre cei care astăzi au avut poziții au fost copiii celora care au făcut listele de deportări, au fost turnătorii. Eu numai de la Universitate pe câți turnători îi cunosc, care predau la studenții străini. Acești oameni, pe de o parte, se tem să nu fie divulgate numele lor. Fără lustrație, noi n-o să facem nimic. Fiindcă agenții KGB care au fost, copiii acelor turnători, ei sunt o mulțime! Eu am fost recent la nordul Moldovei.”

Europa Liberă: Și sunteți băștinaș de la nordul țării.

Vasile Bumacov: „Da, eu sunt din Mereșeuca, și eram foarte mândru de nordul Moldovei, unde era lume inteligentă, erau profesori buni. Și acuma, pentru că ei au devenit bolșevici acolo, majoritatea, să vedeți cum au degradat nordul! Discuți cu oameni, învățători, ceea ce era elita societății cândva, slujitori din biserică – da ei sunt bolșevici! Ce să mai discuți cu ei? Și se simte acest lucru.”

Europa Liberă: Cei care au arendat pământurile, au reușit să-i facă un fel de robi pe cei care muncesc pe aceste pământuri.

Vasile Bumacov: „Nu în fiecare situație. Eu, de exemplu, știu agricultori care au arendat pământul de la țărani, chiar pot să vă dau și nume, Taraclia – Bocancea, mergeți și vedeți omul acesta care a arendat acolo pământuri, lucrează pentru oameni, lucrează și pentru sat, investește în infrastructura statului. Bun, avem la nord mari latifundiari, care-și bat joc de oameni sau folosesc apa subterană la irigație, fiindcă au rude care le-au permis, de la Ministerul Agriculturii. Sunt chestii de acestea la nord, dar, vedeți, e foarte periculos să vorbești de acest lucru, fiindcă sunt oameni cinstiți, care au arendat și muncesc, și plătesc la cotă bine, și dezvoltă agricultura, și investesc agricultură. Dar sunt și cei care au acces la credite, la granturi, la șmecherii. Și problema care-i? Că ei fac concurență neloială celor cinstiți!”

Europa Liberă: Ați spus că la 15 noiembrie o schimbare totuși s-a produs...

Vasile Bumacov: „Mare schimbare!”

Europa Liberă: ... datorită percepții cetățenilor, că totuși au încercat să aleagă grâul de neghină.

Vasile Bumacov: „Păi, vedeți, centrul republicii a demonstrat că este mult mai progresiv.”

Europa Liberă: Pentru un următor scrutin parlamentar, credeți că situația se schimbă în bine, dacă se ajunge la anticipate?

Vasile Bumacov: „Păi, sigur. Uitați-vă ce avem în parlament. Cum să-i răspunzi unui străin ce se întâmplă cu noi, cum asta-i posibil? ”

Europa Liberă: Dar cum descrieți Dvs. ceea ce se întâmplă astăzi în parlament și ce au cetățenii în parlament?

Vasile Bumacov: „Ei nu vor înțelege niciodată, dacă nu vor trece prin 50 de ani de ocupație sovietică. Oamenii au pierdut sensul faptului de a fi o persoană onorabilă, sensul de a fi cât de cât decent. Eu nu spun că corupția nu există în toate țările, dar oamenii sunt cumva mai decenți, mai au măsură.”

Europa Liberă: Vor pune cetățenii R. Moldova accent pe onestitatea persoanei care vrea să ajungă alesul poporului, pe cumsecădenie, pe faptele pe care le-a lăsat și nu pe vorbele pe care le-a spus?

Vasile Bumacov: „Nu toți. Acei 42% care au votat pentru trădare, furt și hoție...”

Europa Liberă: Așa-i considerați Dvs. pe cei care l-au votat pe Igor Dodon?

Vasile Bumacov: „Păi, ei doar au știut cine este dl Dodon! Cine nu știe?! Și conștient au făcut acest lucru! eu cred că se va mai micșora acest procent, fiindcă se vor dezvălui mai multe lucruri.”

Europa Liberă: Mai sunt de făcut dezvăluiri?

Vasile Bumacov: „Da, sigur! Sunt și vor fi făcute. Dar, oricum, oamenii au avut destulă informație, dar n-au vrut s-o audă, n-au vrut s-o vadă. Pentru că cei care provin de unde provin, ei își apără interesele.”

Europa Liberă: Ce așteptări aveți de la 2021?

Vasile Bumacov: „În primul rând, să se termine Covidul, este foarte important. Pentru că pe noi ne-au lovit mai multe nefericiri, ne-a lovit seceta, Covidul, ei, și cred că și cea mai mare problemă politică a noastră – de a trăda și de a fura! Dacă vom continua pe ascensiune în realizarea situației reale din R. Moldova – eu nu vreau nimic de la guvernarea R. Moldova, decât să revenim la normal!”

Europa Liberă: Dar ce înseamnă normalitate?

Vasile Bumacov: „Păi, când Klaus Iohannis a declarat în campania de alegeri prezidențiale că să facem o țară normală, inițial, a părut ceva banal, dar ne-am dat seama cât de important este acest lucru. Pentru că nu poți să faci un miracol, astăzi, cu acest parlament, puteți să puneți cel mai deștept prim-ministru – și ce o să facă el? ce-o să facă, în situația dată? De aceea, oamenii noștri nu trebuie să aștepte miracole, că va veni o personalitate deosebită și va face miracole. În primul rând, fără susținerea lor, este imposibil, în al doilea rând, maximum ce trebuie să facem – să aducem țara la normalitate. Ministrul agriculturii să fie ministrul agricultorilor, nu oponentul lor, să fie respectate interesele țării. Cum adică, noi scuipăm în piețele care ne salvează economia națională? Sau cum noi luptăm cu cei care ne ajută? Cum moldovenii, vine cineva și le face grădinițe, le face școală, și pe ăștia îi scuipă?”

Europa Liberă: România?

Vasile Bumacov: „Nu numai România! Desigur că România, dar este și UE, este și SUA, este Japonia. Adică cum, toți cei care iau banul contribuabilului de la gura oamenilor lor, investesc în R. Moldova, ca R. Moldova să le întoarcă spatele și să se pupe cu cei care le calcă producția agricolă?”

Europa Liberă: Geopolitica va mai juca încă mult timp un rol decisiv aici, în R. Moldova?

Noi avem probleme în cap, nu în geopolitică

Vasile Bumacov: „Noi așa ne facem importanți cu geopolitica asta. Noi avem probleme în cap, nu în geopolitică. Că orice om normal, luați orice țară și întrebați omul: cine ți-i prieten? Și el o să-ți răspundă: cel care ți-a deschis piața ți-i prieten, cel care-ți închide piața e dușman. Ce trebuie aici de gândit? Problema este în cap la oameni, nu în geopolitică.”

Europa Liberă: Da o relație bună, în interesul R. Moldova, cu Federația Rusă, cum s-ar putea edifica?

Vasile Bumacov: „Federația Rusă ne va stima când noi ne vom stima pe noi! Rușii sunt o națiune veche și au structuri foarte puternice. Să nu credeți că rușii nu înțeleg – pe omul care a trădat propriul popor ei nu-l vor considera de om. Fiindcă, dacă el a trădat propriul popor, el va trăda și Federația Rusă. Așa cum era și în Imperiul roman, țineți minte, cel care a trădat unde au ascuns dacii aurul, l-au dus în Roma și l-au spânzurat acolo, să vadă toți – trădătorul este trădător. De aceea, Federația Rusă ne va stima atunci când noi ne vom stima pe noi. Fiindcă rușii nu ne sunt dușmanii noștri, rușii sunt oameni ca și noi, ei au problemele lor, ei au mari probleme, Federația Rusă, dar e o țară mare, o țară cu care noi trebuie să prietenim, noi toți avem prieteni în Federația Rusă, noi vorbim limba rusă cu plăcere, nu-i nicio problemă. Rușii ne vor înțelege că avem și noi interesele noastre, dacă noi le vom exprima. Dar dacă în avion merge liderul transnistrean în business class, iar ai noștri oficiali... Eu niciodată n-am iubit să zbor în business class. Nu-i o problemă de a zbura cu oamenii, că toți suntem oameni de rând, dar de cîte ori veneam de la Moscova, liderii transnistreni veneau în business class, îi primeau la aeroport prin VIP, cu mașină specială. Dvs. vreți să ne stimeze pe noi cineva? Georgienii să ne stimeze sau ucrainenii? Dar niciodată nu ne vor stima, pentru că îi trădăm și pe ei. Ei au probleme ca și noi - și noi mergem în Transnistria și ne pupăm cu trădătorii, cei care-și bat joc de R. Moldova.”

Europa Liberă: Vorbiți despre trădare și trădători, dar despre patrioți?

Vasile Bumacov: „Avem și patrioți, sunt patrioți. Da, ei sunt hărțuiți. Dvs. ați văzut chiar din timpul sovietic: cum cineva s-a exprimat că este mai patriot – cum a fost măcinat, cum a fost distrus. S-au găsit la noi o mulțime care să scrie murdării.”

Europa Liberă: Acum se constituie o elită politică?

Vasile Bumacov: „Eu cred că da, fiindcă noi, practic, am ajuns la fund. Dar poporul este cel care trebuie să susțină o elită cinstită, cu carte, și patriotă. Dacă poporul va continua să voteze pentru hoți, așa cum au făcut până nu demult, așa vor trăi, ignorați de toți.”

Europa Liberă: Guvernarea este oglinda societății și se mai zice că orice popor își merită conducerea pe care o are.

Vasile Bumacov: „Pentru noi este puțin mai complicat. Este adevărat, dar este foarte complicat. Uitați-vă cum suntem atacați din toate părțile, cu atâtea forțe. Astăzi, agenții FSB în R. Moldova se simt ca acasă. Ce vreți Dvs.? Atâtea posturi de televiziune, de Radio, care promovează idei false. Am văzut un fost ministru care s-a hrănit din bani americani mult timp, din programe etc., și care, când s-au terminat dolarii americani, începe a publica că America este un stat format de bandiți. Și începe a descrie pe Facebook, cât de tare el se bucură că a fost eliberat Chișinăul. Sigur că el a fost agent KGB, că-l știu de la Universitate, că era turnător, și i-am dat peste nas cu chestia asta, că doar n-a fost o eliberare, a fost o ocupație, și știe toată lumea despre asta. Să vedeți cum s-au inclus toți agenții, și cei de la MAE, care-s sub nume secrete acolo, în culisele diplomației, și cei de la Moldavskie Vedomosti, mi se pare, toți s-au năpustit ca să mă denigreze. Fiindcă, vedeți, l-am atins pe un agent de-al lor.”

Europa Liberă: Mulțumim foarte mult pentru această discuție, sănătate multă! Unde vreți să vă regăsiți în următoarea perioadă?

Vasile Bumacov: „Eu îmi fac datoria acolo unde sunt. Acum elaborez o strategie pentru irigare, pentru că, într-adevăr, fără irigare, noi nu vom avea un viitor bun al agriculturii. Mai sunt, temporar, la proiectul 2KR, el a fost atacat prin metoda raider, acuma, de Perju, și au cerut acolo demisia dlui Bulgari și au pus acolo o persoană interesantă, dar o să continui să fac ce pot pentru țară.”

Europa Liberă: Lupta e cu victorie...

Vasile Bumacov: „Eu cred că va fi.”

Europa Liberă: ...când se duce pentru a atinge scopul.

Dna președintă ne-a demonstrat ce înseamnă curaj

Vasile Bumacov: „Dna Valentina, chiar cum să pleci în istorie, eu mă gândesc la mulți din cei care s-au lins acuma pe lângă trădători, chiar cum să te duci în istorie – ai copii, ai nepoți, și să te vorbească uite, tata a fost și el un lingău pe lângă bolșevici (sau neobolșevici, cum i-am numit în carte, pentru că ei puțin se deosebesc acuma). Eu cred că nu e bine. Oamenii noștri se tem să se expună. Să nu credeți că nu știu. Ei chiar la votare merg și votează așa, nu cum trebuie, numai din cauză că se tem că cineva totuși o să-i afle.”

Europa Liberă: Adică, mai trăiesc cu frică?

Vasile Bumacov: „Frica este peste tot, frica este în creieri! Eu văd, oameni inteligenți, oameni bine pregătiți – tremură de frică!”

Europa Liberă: Acum se cere curaj?

Vasile Bumacov: „Neapărat! Dar dna președintă ne-a demonstrat ce înseamnă curaj. Eu, știți, mă uitam și mă gândeam la noi, bărbații – vai de capul nostru, în țara asta, bărbații, dacă nu s-a găsit unul să nu fie corupt, să poată să fie un lider al națiunii! Au fost, dar s-au discreditat imediat. Așa că, eu tot timpul am avut un respect deosebit pentru femei – și nu am greșit! De aceea, sunt mândru pentru femei acum!”